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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.