Ржаницын Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рданицын Вачилий Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ржаницына Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Ржаницына Галина Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична