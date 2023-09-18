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Ржаницын Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рданицын Вачилий Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ржаницына Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ржаницына Галина Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична

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