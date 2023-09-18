Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Куимова Августа
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рданицын Вачилий Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ржаницына Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Ржаницына Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно