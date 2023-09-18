Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына-Надеева Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Куимова Августа

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рданицын Вачилий Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ржаницына Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ржаницына Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Василий Григорьевич

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