Чипишлов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чипишлов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чипишлова Капиталина Михайловна
Мать ребёнка: Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чипишлова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евлампия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия
Смерть
Неизвестно