Чипишлов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипишлов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чипишлов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чипишлова Капиталина Михайловна

Мать ребёнка: Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чипишлова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чипишлов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Евлампия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия

Смерть
Неизвестно
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