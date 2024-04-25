Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения08.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1976
Дочь: (Лапушкина) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Лапушкин Юрий Юрьевич
Рождение ребёнка
29.06.1984
Дочь: (Лапушкина) Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Лапушкин Юрий Юрьевич
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область