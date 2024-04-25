Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна

Место рождения

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1956

Отец: Ельцов Александр Александрович

Мать: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапушкин Юрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1976

Дочь: (Лапушкина) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Лапушкин Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
29.06.1984

Дочь: (Лапушкина) Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Лапушкин Юрий Юрьевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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