Ерыкалов Гаврил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерыкалов Гаврил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: Ерыкалов Матвей Тимофеевич

Мать: Ерыкалова Арина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерыкалова Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Неворотова (Ерыкалова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Ерыкалова Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Ерыкалов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Ерыкалова Варвара Гавриловна

Копейкино, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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