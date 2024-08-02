Ерыкалов Гаврил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Неворотова (Ерыкалова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Ерыкалова Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Ерыкалов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Ерыкалова Варвара Гавриловна
Копейкино, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно