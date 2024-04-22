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Артев Валерий Иванович

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

16.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950

Отец: Артев Иван Иванович

Мать: Артева Елена Яковлевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
29.03.1969

Жена: Артева Ирина Александровна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.07.1970

Сын: Артев Антон Валериевич

Мать ребёнка: Артева Ирина Александровна

Староконстантинов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.03.1977

Дочь: Хабазова Екатерина Валериевна

Мать ребёнка: Артева Ирина Александровна

Житомир, Житомирська область
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