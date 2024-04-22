Артев Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950
Отец: Артев Иван Иванович
Мать: Артева Елена Яковлевна
Бракосочетание
29.03.1969
Рождение ребёнка
08.07.1970
Мать ребёнка: Артева Ирина Александровна
Староконстантинов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.03.1977
Дочь: Хабазова Екатерина Валериевна
Мать ребёнка: Артева Ирина Александровна