Артев Антон Валериевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Травкина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1989
Дочь: Артева Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Янковская Снежана Станиславовна
Развод
Около ?.03.2000
Рождение ребёнка
23.12.2001
Дочь: Артева Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: Травкина Юлия Николаевна
Развод
Около 2003
Жена: Травкина Юлия Николаевна
Бракосочетание
Около 2011
Жена: Светлана Георгиевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург