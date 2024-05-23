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Артев Антон Валериевич

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Место рождения

Староконстантинов, Хмельницька область

Дата рождения

08.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970

Отец: Артев Валерий Иванович

Мать: Артева (Сударкина) Ирина Александровна

Староконстантинов, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Снежана Станиславовна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1989

Дочь: Артева Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Янковская Снежана Станиславовна

Житомир, Житомирська область
Развод
Около ?.03.2000

Жена: Янковская Снежана Станиславовна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.2001

Дочь: Артева Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: Травкина Юлия Николаевна

Развод
Около 2003

Жена: Травкина Юлия Николаевна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 2011

Жена: Светлана Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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