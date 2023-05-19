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Петровский Иван Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1881

Отец: Петровский Иван Иеремеевич

Мать: Петровская Ирина Терентьевна

Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Петровская Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
16.12.1909

Сын: Петровский Константин Иванович

Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Петровский Федор Иванович

Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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