Петровский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения02.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1881
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
16.12.1909
Сын: Петровский Константин Иванович
Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Петровский Федор Иванович
Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Прасковья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно