Панфиловъ Илья
Место рождения
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Панфиловъ Федоръ
Мать: Панфилова Марфа
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Панфиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно