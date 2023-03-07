Панфиловъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфиловъ Илья

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Панфиловъ Федоръ

Мать: Панфилова Марфа

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Панфиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Панфиловъ Павелъ Ивановъ

Мать ребёнка: Панфилова Авдотья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Авдотья Тимофеева

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