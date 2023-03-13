Панфилова Авдотья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Авдотья Тимофеева

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Место рождения

деревня Сурковъ Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Сурковъ Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Панфиловъ Илья

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Илья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Панфиловъ Павелъ Ивановъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Илья

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