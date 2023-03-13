Панфилова Авдотья Тимофеева
Место рождениядеревня Сурковъ Арзамаскаго уезда
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Сурковъ Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Панфиловъ Илья
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Илья
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Панфиловъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Илья