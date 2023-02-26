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Семён Фёдоров

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Место рождения

сельцо Поповщина

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Фёдор Никитин

Мать: ?

сельцо Поповщина
Бракосочетание
23.10.1855

Жена: Матрона Калининкова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1855
дворовой человек
Рождение ребёнка
09.03.1859

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Калининкова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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