Семён Фёдоров
Место рождениясельцо Поповщина
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Фёдор Никитин
Мать: ?
сельцо Поповщина
Бракосочетание
23.10.1855
Жена: Матрона Калининкова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1855
дворовой человек
Рождение ребёнка
09.03.1859
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Калининкова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно