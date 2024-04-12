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Nõmmik Jürri

Место рождения

Таэвере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Дата рождения

25.09.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1804

Отец: Nõmmik Jüri

Мать: Nõmmik Eva

Таэвере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Рождение ребёнка
15.05.1827

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Рождение ребёнка
06.11.1829

Дочь: Kadri

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Рождение ребёнка
09.08.1832

Дочь: Puju Ann

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Рождение ребёнка
05.11.1839

Дочь: Ello

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Nõmmik Jüri

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Пилиствере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nõmmik Jaan

Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)

Работа или профессия
Неизвестно
kolis 13.03 1851 Possa külla Laikssaarde
Смерть
Неизвестно
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