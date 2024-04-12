Nõmmik Jürri
Место рождения
Дата рождения25.09.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1804
Отец: Nõmmik Jüri
Мать: Nõmmik Eva
Рождение ребёнка
15.05.1827
Дочь: Ewa
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Рождение ребёнка
06.11.1829
Дочь: Kadri
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Рождение ребёнка
09.08.1832
Дочь: Puju Ann
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Рождение ребёнка
05.11.1839
Дочь: Ello
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Nõmmik Jüri
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Пилиствере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nõmmik Jaan
Мать ребёнка: Nõmmik Anu (Anno)
Работа или профессия
Неизвестно
kolis 13.03 1851 Possa külla Laikssaarde
Смерть
Неизвестно