Nõmmik Jaan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nõmmik Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nõmmik Jürri

Мать: Nõmmik Anu (Anno)

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