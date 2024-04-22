Авркина (Четайкина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвркина (Четайкина) Марья

Авркина (Четайкина) Марья

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ульяна Николаева

Отец ребёнка: Аверкин Николай

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Аверкин Никифор Николаев

Отец ребёнка: Аверкин Николай

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.08.1850

Дочь: Арина Николаева

Отец ребёнка: Аверкин Николай

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.08.1850

Сын: Аверкин Александр Николаев

Отец ребёнка: Аверкин Николай

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мурлаева Анна

Отец ребёнка: Аверкин Николай

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close