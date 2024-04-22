Авркина (Четайкина) Марья
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ульяна Николаева
Отец ребёнка: Аверкин Николай
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Аверкин Николай
Рождение ребёнка
18.08.1850
Дочь: Арина Николаева
Отец ребёнка: Аверкин Николай
Рождение ребёнка
18.08.1850
Сын: Аверкин Александр Николаев
Отец ребёнка: Аверкин Николай
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мурлаева Анна
Отец ребёнка: Аверкин Николай
Смерть
Неизвестно