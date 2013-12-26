Романов Василий Сергеевич 21.01.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Василий Сергеевич

Романов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1936

Дата смерти

26.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936

Отец: не указан

Мать: Романова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Теплякова) Евгения Егоровна

Рождение ребёнка
25.07.1964

Сын: Романов Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Романова (Теплякова) Евгения Егоровна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.05.1969

Сын: Романов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Романова (Теплякова) Евгения Егоровна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
26.12.2013
Рязань, город Рязань, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.