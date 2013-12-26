Романов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1936
Дата смерти26.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936
Отец: не указан
Мать: Романова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1964
Мать ребёнка: Романова (Теплякова) Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
07.05.1969
Сын: Романов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Романова (Теплякова) Евгения Егоровна
Смерть
26.12.2013