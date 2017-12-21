Игушкина (Горбунова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1947
Дата смерти21.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947
Рождение ребёнка
12.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Иван Григорьевич
п.Нагорный, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2017
г.Барыш, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно