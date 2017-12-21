Игушкина (Горбунова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Горбунова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.01.1947

Дата смерти

21.12.2017

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947

Отец: Горбунова Алексей Никанорович

Мать: Горбунова Устинья Максимовна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Иван Григорьевич

п.Нагорный, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Иван Григорьевич

Смерть
21.12.2017
г.Барыш, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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