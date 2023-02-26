Мария Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чистков Василий Минин

Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чистков Ефим Минин

Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чистков Даниил Минин

Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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