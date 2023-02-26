Мария Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чистков Ефим Минин
Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чистков Даниил Минин
Отец ребёнка: Чистков Мина Исидоров
Смерть
Неизвестно