Ерегина (Климова) Наталья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Климова) Наталья Марковна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Климов Марк Васильевич

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Ерегин Александр Агафонович

Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#66 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Федор Иванович Князев и Александр Александрович Махин по невесте - д. Шилова - Андрей Иванови... Показать все
Смерть
Неизвестно
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