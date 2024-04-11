Ерегина (Климова) Наталья Марковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Климов Марк Васильевич
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#66 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Федор Иванович Князев и Александр Александрович Махин по невесте - д. Шилова - Андрей Иванови... Показать все
Смерть
Неизвестно