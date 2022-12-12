Юдин (Yudin) Лев Aleksandrovich)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Юдин (youdin) Александр Izek-Isaak)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.1941
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область