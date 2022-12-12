Юдин (Yudin) Лев Aleksandrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин (Yudin) Лев Aleksandrovich)

Юдин (Yudin) Лев Aleksandrovich)

avatar

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Юдин (youdin) Александр Izek-Isaak)

Мать: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.1941
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close