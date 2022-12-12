Кочнев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1958

Отец: Кочнев Иван Петрович

Мать: Кочнева Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.1982

Дочь: Кондюрина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Кочнева Ольга Александровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1984

Дочь: Нерушенко Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кочнева Ольга Александровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочнева Ольга Александровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
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