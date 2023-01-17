Кочнева Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963

Отец: не указан

Мать: Антипова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1982

Дочь: Кондюрина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1984

Дочь: Нерушенко Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
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