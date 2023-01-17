Кочнева Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963
Отец: не указан
Мать: Антипова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1982
Дочь: Кондюрина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1984
Дочь: Нерушенко Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочнев Анатолий Иванович