Марфа Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно