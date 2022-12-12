Марфа Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Арефьевна

Марфа Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Герасимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Герасимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Герасимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Герасимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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