Юдина (Ефимова) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1909
Дата смерти29.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.04.1934
Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1936
Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1946
Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич
Смерть
29.05.1997