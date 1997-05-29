Юдина (Ефимова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина (Ефимова) Ирина Федоровна

Юдина (Ефимова) Ирина Федоровна

avatar

Место рождения

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.05.1909

Дата смерти

29.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909

Отец: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Мать: Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.04.1934

Сын: Udin Urii Yakovlevich

Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.08.1936

Сын: Udin Anatoly Yakovlevich

Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.10.1946

Сын: Udin Gennadi Yakovlevich

Отец ребёнка: Юдин Яков Дмитриевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.05.1997
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.