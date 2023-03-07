Пантелеичева (Фомичева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
12.05.1893 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Сын: Пантелеичев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пантелеичев Михаил Иванович
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно