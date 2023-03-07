Пантелеичева (Фомичева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеичева (Фомичева) Ксения Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
12.05.1893 ст.

Муж: Пантелеичев Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Сын: Пантелеичев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пантелеичев Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно
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