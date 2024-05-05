Волкоедова (Антонова) Акулина (Акилина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкоедова (Антонова) Акулина (Акилина) Петровна

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Место рождения

д. Станы

Дата рождения

22.06.1895

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895

Отец: Антонов Пётр Павлов

Мать: Федосья Иванова

д. Станы
Восприемники Максим Павлов и Ирина Моисеева
Бракосочетание
12.05.1914

Муж: Волкоедов Егор Титович

Рождение ребёнка
28.05.1916

Сын: Волкоедов Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович

Рождение ребёнка
29.01.1918

Сын: Волкоедов Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1921

Дочь: Фатеева Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович

д. Агарково Калужская область
Смерть
1970
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