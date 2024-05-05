Волкоедова (Антонова) Акулина (Акилина) Петровна
Место рожденияд. Станы
Дата рождения22.06.1895
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895
Отец: Антонов Пётр Павлов
Мать: Федосья Иванова
д. Станы
Восприемники Максим Павлов и Ирина Моисеева
Бракосочетание
12.05.1914
Рождение ребёнка
28.05.1916
Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович
Рождение ребёнка
29.01.1918
Сын: Волкоедов Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1921
Дочь: Фатеева Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Волкоедов Егор Титович
д. Агарково Калужская область
Смерть
1970