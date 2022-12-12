Висленёва Агафоклея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва Агафоклея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1898

Дочь: Висленёва Анна Борисовна

Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Висленёва Мария Борисовна

Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1906

Дочь: Висленёва Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Андрей Борисович

Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Борис Вячеславович

Смерть
После 1912
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