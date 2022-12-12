Висленёва Агафоклея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1898
Дочь: Висленёва Анна Борисовна
Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Висленёва Мария Борисовна
Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1906
Дочь: Висленёва Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висленёв Андрей Борисович
Отец ребёнка: Висленёв Борис Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912