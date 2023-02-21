Висленёв Борис Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1881
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1881
Рождение ребёнка
23.11.1898
Дочь: Висленёва Анна Борисовна
Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Висленёва Мария Борисовна
Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1906
Дочь: Висленёва Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висленёв Андрей Борисович
Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Место погребения: Александро-Невская Лавра, за прудом, 4-я дорожка, правая сторона, бетонный крест, бетонная раковина, Санкт-Петербург, Россия.