Висленёв Борис Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёв Борис Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1881

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1881

Отец: Висленёв Вячеслав Никитич

Мать: Висленёва Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.1898

Дочь: Висленёва Анна Борисовна

Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Висленёва Мария Борисовна

Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1906

Дочь: Висленёва Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Андрей Борисович

Мать ребёнка: Висленёва Агафоклея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Агафоклея Васильевна

Смерть
1929
Место погребения: Александро-Невская Лавра, за прудом, 4-я дорожка, правая сторона, бетонный крест, бетонная раковина, Санкт-Петербург, Россия.
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