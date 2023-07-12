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Галимшин Шайдула Галимханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951

Отец: Галимшин Галимхан Галимханович

Мать: Галимшина Раиса Кирилловна

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