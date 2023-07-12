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Галимшин Шайдула Галимханович
Галимшин Шайдула Галимханович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1951
Пол
Мужской
Отец
Галимшин Галимхан Галимханович
1926 г.р.
Мать
Галимшина Раиса Кирилловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951
Отец:
Галимшин Галимхан Галимханович
Мать:
Галимшина Раиса Кирилловна
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