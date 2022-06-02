Галимшина Раиса Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1931
Дата смерти02.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1951
Сын: Галимшин Шайдула Галимханович
Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович
Рождение ребёнка
10.10.1953
Дочь: Галимшина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Яценко Надежда Галимхановна
Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович
Смерть
02.06.2022