Галимшина Раиса Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимшина Раиса Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1931

Дата смерти

02.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Галимшин Шайдула Галимханович

Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович

Рождение ребёнка
10.10.1953

Дочь: Галимшина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Яценко Надежда Галимхановна

Отец ребёнка: Галимшин Галимхан Галимханович

Смерть
02.06.2022
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