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Куранов Петр Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.05.1893 ст.

Дата смерти

26.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893 ст.

Отец: Куранов Степан Васильевич

Мать: Куранова Матрена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Андрей Александрович Уфимцев и казачка Евдокия Григорьевна Смирнова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 41 номер 64 В семейном списке 1895 года 2 лет
Смерть
26.12.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Петр Степанович Куранов от чахотки в возрасте 21 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 49 номер 127
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