Куранов Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения29.05.1893 ст.
Дата смерти26.12.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893 ст.
Восприемники: мещанин Андрей Александрович Уфимцев и казачка Евдокия Григорьевна Смирнова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 41 номер 64 В семейном списке 1895 года 2 лет
Смерть
26.12.1911 ст.
Умер казак Петр Степанович Куранов от чахотки в возрасте 21 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 49 номер 127