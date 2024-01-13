Крайнова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1840
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сударикова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859
Сын: Крайнов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно