Крайнова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова Варвара Николаевна

Крайнова Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1840

Муж: Крайнов Павел Иванович

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1846

Сын: Крайнов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сударикова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Крайнов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859

Сын: Крайнов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Крайнов Павел Иванович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close