Шергина Клавдия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1940
Дочь: Шергина Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1943
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986