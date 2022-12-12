Шергина Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шергина Клавдия Егоровна

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Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1940

Дочь: Шергина Анна Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1943

Сын: Шергин Евгений Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
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