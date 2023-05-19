Ковальчук Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Тимофей Павлович

Ковальчук Тимофей Павлович

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ковальчук Павел Михайлович

Мать: Ковальчук Евдокия Васильевна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
1802

Жена: Ковальчук Марина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковальчук Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ковальчук Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ковальчук Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ковальчук Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марина

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close