Ковальчук Тимофей Павлович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
1802
Жена: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ковальчук Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ковальчук Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ковальчук Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ковальчук Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марина
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1842