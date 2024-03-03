Перевощиков Тит Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1919
Дата смерти11.02.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1919
Рождение ребёнка
1950
Сын: Перевощиков Александр Титович
Мать ребёнка: Перевощикова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Нина Титовна
Мать ребёнка: Перевощикова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перевощикова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перевощикова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозчиков Евгений Титович
Мать ребёнка: Перевощикова Варвара
Смерть
11.02.1981