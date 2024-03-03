Перевощиков Тит Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревощиков Тит Семенович

Перевощиков Тит Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1919

Дата смерти

11.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1919

Отец: Перевощиков Семен Алексеевич

Мать: Перевощикова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Перевощиков Александр Титович

Мать ребёнка: Перевощикова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Нина Титовна

Мать ребёнка: Перевощикова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевощикова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевощикова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Евгений Титович

Мать ребёнка: Перевощикова Варвара

Смерть
11.02.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close