Бушуев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1949
Дата смерти11.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Бушуев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Ольга Васильевна
Смерть
11.04.2020
Похоронен на Нижне-Исетском кладбище г.Екатеринбурга (кремирован, помещен в могилу Бушуевой Анны Филипповны).