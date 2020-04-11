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Бушуев Михаил Александрович

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Место рождения

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область

Дата рождения

18.07.1949

Дата смерти

11.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949

Отец: Бушуев Александр Елисеевич

Мать: Бушуева Анна Филипповна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Бушуев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Ольга Васильевна

Смерть
11.04.2020
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на Нижне-Исетском кладбище г.Екатеринбурга (кремирован, помещен в могилу Бушуевой Анны Филипповны).
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