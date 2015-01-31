Бушуева (Усатова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Усатова) Анна Филипповна

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Место рождения

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

03.12.1923

Дата смерти

31.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1923

Отец: Усатов Филипп Васильевич

Мать: Усатов Евдокия Андреевна

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.07.1949

Сын: Бушуев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Елисеевич

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1953

Дочь: Брюкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Бушуев Александр Елисеевич

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Александр Елисеевич

Смерть
31.01.2015
Ревда, Ревда, Свердловская область
г.Екатеринбург Нижне-Исетское кладбище
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