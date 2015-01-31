Бушуева (Усатова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения03.12.1923
Дата смерти31.01.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1923
Отец: Усатов Филипп Васильевич
Мать: Усатов Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1949
Сын: Бушуев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Елисеевич
Рождение ребёнка
24.06.1953
Дочь: Брюкова Галина Александровна
Отец ребёнка: Бушуев Александр Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2015
Ревда, Ревда, Свердловская область
г.Екатеринбург Нижне-Исетское кладбище