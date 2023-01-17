Бушуев Александр Елисеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти13.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
запись акта о рождении № 58 от 02.11.1928г., составил Пермяковский сельский ЗАГС
Бракосочетание
28.02.1949
Жена: Бушуева Анна Филипповна
29.02.1949г. составлена запись о заключении брака № 62 в Дегтярском ЗАГСе Ревдинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.07.1949
Сын: Бушуев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бушуева Анна Филипповна
Запись акта о рождении № 431 от 02.08.1949г., составлена Дегтярским поссоветом депутатов трудящихся Ревдинского района Свердловской области
Рождение ребёнка
24.06.1953
Дочь: Брюкова Галина Александровна
Мать ребёнка: Бушуева Анна Филипповна
Смерть
13.03.1988
Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Запись акта о смерти № 35 от 17.03.1988г., составлена Анапским сельским Советом народных депутатов Анапского района Краснодарского края. Похоронен на кладбище ст.Анапская Краснодарского края.