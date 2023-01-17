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Бушуев Александр Елисеевич

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Место рождения

Пермяки, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

13.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Бушуев Елисей Елисеевич

Мать: Бушуева Антонина Дмитриевна

Пермяки, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 58 от 02.11.1928г., составил Пермяковский сельский ЗАГС
Бракосочетание
28.02.1949

Жена: Бушуева Анна Филипповна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
29.02.1949г. составлена запись о заключении брака № 62 в Дегтярском ЗАГСе Ревдинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.07.1949

Сын: Бушуев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бушуева Анна Филипповна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Запись акта о рождении № 431 от 02.08.1949г., составлена Дегтярским поссоветом депутатов трудящихся Ревдинского района Свердловской области
Рождение ребёнка
24.06.1953

Дочь: Брюкова Галина Александровна

Мать ребёнка: Бушуева Анна Филипповна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Смерть
13.03.1988
Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Запись акта о смерти № 35 от 17.03.1988г., составлена Анапским сельским Советом народных депутатов Анапского района Краснодарского края. Похоронен на кладбище ст.Анапская Краснодарского края.
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