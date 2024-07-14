Сергеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести Сержант