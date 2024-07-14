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Сергеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сергеев Александр Сергеевич

Мать: Сергеева (Семенова) Татьяна Семеновна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Ольга Михайловна

Смерть
?.12.1941
Пропал без вести Сержант

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