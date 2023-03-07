Грибов Афанасий Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Грибов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Грибова Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Грибова Устинья Афанасьева
Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Грибова Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Грибов Амвросий Афанасьев
Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Грибова Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибова Авдотья Петрова
Смерть
Неизвестно