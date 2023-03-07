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Грибов Афанасий Кузьмин

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Место рождения

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Грибов Кузьма

Мать: не указана

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Грибова Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Грибова Устинья Афанасьева

Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Грибова Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Грибов Амвросий Афанасьев

Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Грибова Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Грибова Авдотья Петрова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибова Авдотья Петрова

Смерть
Неизвестно
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