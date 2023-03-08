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Грибова Авдотья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Грибова Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Грибова Устинья Афанасьева

Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Грибова Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Грибов Амвросий Афанасьев

Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Грибова Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибов Афанасий Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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