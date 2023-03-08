Грибова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Грибова Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Грибова Устинья Афанасьева
Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Грибова Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
1817
Сын: Грибов Амвросий Афанасьев
Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Грибова Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Грибов Афанасий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно