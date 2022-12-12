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Фатиха Фахритдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1885 ст.

Сын: Гарифутдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.

Сын: Мухаметсафа Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.

Дочь: Бибинувиха Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1891 ст.

Сын: Ярхамитдин Фахритдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1892 ст.

Дочь: Бибинувиха Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1895 ст.

Сын: Шихабитдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1900 ст.

Сын: Салахутдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.

Дочь: Бибимахфуза Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1907 ст.

Дочь: Бибимавлюда Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдин Галимбеков

Смерть
Неизвестно
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