Фатиха Фахритдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.
Дочь: Бибинувиха Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
03.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
25.06.1892 ст.
Дочь: Бибинувиха Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
07.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Сын: Шарафиев Ярхамитдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
25.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Дочь: Бибимахфуза Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
24.09.1907 ст.
Дочь: Бибимавлюда Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Шарафутдин Галимбеков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно