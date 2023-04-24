Мухаметсафа Шарафутдинов
Место рождения
Дата рождения17.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887 ст.
Отец: Шарафутдин Галимбеков
Мать: Фатиха Фахритдинова
Рождение ребёнка
28.08.1915 ст.
Мать ребёнка: Насима Хабибуллина
Рождение ребёнка
24.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Насима Хабибуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насима Хабибуллина
Смерть
Неизвестно