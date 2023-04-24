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Мухаметсафа Шарафутдинов

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887 ст.

Отец: Шарафутдин Галимбеков

Мать: Фатиха Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1915 ст.

Сын: Миннигарей Мухаметсафин

Мать ребёнка: Насима Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1916 ст.

Сын: Самигулла Мухаметсафич

Мать ребёнка: Насима Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насима Хабибуллина

Смерть
Неизвестно
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