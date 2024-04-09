Александра Федосеева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федосеева Алексеевна

Александра Федосеева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: Кибанов Алексей Николаевич

Мать: Чугайнова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
05.02.1951

Дочь: Федосеева Нина Константиновна

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.04.1953

Дочь: Федосеева Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Федосеев Николай Константинович

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.03.1955

Дочь: Чугайнова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.05.1957

Сын: Федосеев Василий Константинович

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Александра Константиновна

Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close