Александра Федосеева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Рождение ребёнка
05.02.1951
Дочь: Федосеева Нина Константиновна
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.04.1953
Дочь: Федосеева Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Федосеев Николай Константинович
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.03.1955
Дочь: Чугайнова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.05.1957
Сын: Федосеев Василий Константинович
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Александра Константиновна
Отец ребёнка: Федосеев Константин Тимофеевич
Смерть
Неизвестно