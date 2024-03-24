Федосеев Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Василий Константинович

Федосеев Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: Федосеев Константин Тимофеевич

Мать: Александра Федосеева Алексеевна

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Федосеев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
28.06.1987

Дочь: Федосеева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
24.12.1991

Сын: Федосеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Наталья Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close