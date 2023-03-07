Клюева (Баранова) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Зинаида
Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно