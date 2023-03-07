Баранова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сафронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюева Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана