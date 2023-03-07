Баранова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сафронова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюева Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана