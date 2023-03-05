Виземан (Wiesemann) Генрих (Heinrich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виземан (Wiesemann) Генрих (Heinrich)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1880 ст.

Жена: Визиман Мария Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Виземан Александр Генрихович

Мать ребёнка: Визиман Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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