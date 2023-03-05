Виземан (Wiesemann) Генрих (Heinrich)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1880 ст.
Жена: Визиман Мария Антоновна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Виземан Александр Генрихович
Мать ребёнка: Визиман Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно