Константинова (Тарасова) Домна
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Тарасовъ Ѳеодоръ
Мать: Тарасова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Новикова Анна
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лазаревъ Василій
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Воробьева Пелагея
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лазаревъ Николай
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лазаревъ Сергей
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
01.12.1868
Сын: Лазаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазаревъ Константинъ