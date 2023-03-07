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Константинова (Тарасова) Домна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Тарасовъ Ѳеодоръ

Мать: Тарасова Анна Дмитриева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Новикова Анна

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лазаревъ Василій

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Воробьева Пелагея

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лазаревъ Николай

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лазаревъ Сергей

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1868

Сын: Лазаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Лазаревъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревъ Константинъ

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