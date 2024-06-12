Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Стефанида Андреева
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Смерть
Неизвестно