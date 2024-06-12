Аграфена Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.

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ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Стефанида Андреева

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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